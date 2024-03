“Intelligenza artificiale, aspetti medici ed etici”: dibattito e mostra alla biblioteca Lucchesiana

Prezzo non disponibile

Sabato 9 marzo alle 9,30, nella sala monumentale della biblioteca Lucchesiana in via Duomo, si terrà il convegno sul tema “Intelligenza artificiale: aspetti medici ed etici”. L’evento è promosso dalla biblioteca Lucchesiana diretta da don Angelo Chillura, dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (Omceo) di Agrigento presieduto da Santo Pitruzzella e con il patrocinio del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei templi.

L’evento sarà moderato da Chiara Ippolito, giornalista dell’ufficio stampa della Conferenza episcopale siciliana. Previsti i saluti dell’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano; del direttore della Biblioteca Lucchesiana don Angelo Chillura; del prefetto Filippo Romano; del presidente di Omceo Santo Pitruzzella; del direttore del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei templi Roberto Sciarratta e del sindaco Franco Miccichè. Relazioneranno Andrea Pizzichini, docente di teologia morale all’Accademia Alfonsiana di Roma; Giovanna Iacono, archivista bibliotecaria, deputata nazionale e Salvatore Casà, medico odontoiatra.

Al termine dell’incontro si potrà visitare la mostra “Ars Medica: manoscritti e libri antichi della biblioteca Lucchesiana” che si pone l’obiettivo di far conoscere il materiale bibliografico della Lucchesiana ancora, in parte, da esplorare. In vetrina circa 40 opere antiche, datate tra il 1400 e il 1700, alcune arricchite da interessanti tavole.

Intermezzi musicali a cura della violinista Federica Rotulo.

Infine verrà consegnata una targa alla memoria di Antonio Patti, medico, umanista nonché ideatore della mostra.