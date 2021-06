Sport e Integrazione, a Canicattì tutto pronto per “DoniAmoci”

“L’integrazione passa attraverso lo sport”, è sicuramente questo lo slogan che si adotterà in occasione dell’incontro di calcio in programma a Canicattì il prossimo 23 Giugno, all’impianto sportivo FALCO.

L’iniziativa è inserita nel programma del progetto DoniAmoci, promosso dal Comune di Canicattì con a capo il sindaco Ettore Di Ventura e gli assessorati allo Sport, Angelo Cuva, ed alla Solidarietà Sociale, Antonio Giardina.

La manifestazione, che sarà curata dall’associazione Pro Sport con il patrocinio dell’ACSI Sicilia e dalla delegazione regionale FISDIR, vedrà in campo tre rappresentative: quella degli amministratori locali, con tutta la giunta comunale presente, quella degli atleti paralimpici, e quella dell’associazione I Girasoli di Mazzarino (Progetto SAI) che sarà formata da minori non accompagnati ospiti nel sistema di accoglienza; questi ultimi hanno preso parte ad un torneo nazionale promosso dalla FIGC.

“Dopo mesi di restrizioni causa covid, - dice il sindaco Di Ventura - pur mantenendo le dovute misure precauzionali, finalmente un momento di socialità e sport per promuovere questo importante messaggio”.