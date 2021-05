Museo diffuso 5 sensi, via ad un evento sui social: il programma

Prezzo non disponibile

Il museo Diffuso dei 5 Sensi e il liceo Scientifico Enrico Fermi, indirizzo Linguistico, insieme per raccontare Sciacca, il suo patrimonio e le sue identità. Si è da poco concluso un progetto di alternanza scuola-lavoro che ha visto coinvolti il Museo Diffuso e una classe dell’indirizzo Linguistico del Liceo Enrico Fermi di Sciacca nella traduzione, in 3 lingue diverse, del sito web e del catalogo di esperienze organizzate dal Museo.

Il Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) con il Liceo, guidato da Giuseppa Diliberto, è stato espressione di quella sinergia con la comunità che il Museo Diffuso persegue.

È stato fondamentale l’impegno degli studenti, della pofessoressa coordinatrice Paola Bono, della Tutor aziendale Anna Salvagio, delle docenti madrelingua Regina Eichstaedter, Giuseppina Sorce, Domenique Marie Camille Adelaide e delle docenti di lingua.

Con un evento online sulla pagina Facebook del Museo Diffuso, Domenica 16 maggio 2021, alle ore 11:00, gli studenti della 4 A dell’indirizzo Linguistico del Liceo E. Fermi e la Cooperativa Identità e Bellezza (che gestisce il Museo Diffuso dei 5 Sensi) condivideranno le emozioni della comunità del Museo Diffuso di Sciacca che si racconta attraverso l’uso dei 5 sensi.

Tramite le voci fresche e appassionate degli studenti, faremo conoscere la comunità di Sciacca e le esperienze del fare e dell'essere che si possono vivere qui, tra sapori, odori, colori e soprattutto calore umano. Racconteremo ciò che ogni siciliano reca con sé con orgoglio e che non vede l’ora di fare scoprire al visitatore.

Un momento per sentirci tutti più vicini dopo questo periodo di "distanza forzata" e contagiare di emozioni positive chi in questo momento non ci può raggiungere, ma che auspichiamo a breve possa venire da noi.