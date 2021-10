"Ingegneria o follia?", via a seminario proposto dall'Ordine provinciale

Orario non disponibile

Si svolgerà il prossimo 21 ottobre il seminario sul tema: "Ingegneria o follia? - Nuove frontiere per le metodologie didattiche e tecnologiche". Presenti il presidente dell'Ordine degli Ingegneri Achille Furioso, la senatrice Barbara Floridia, sottosegretario di Stato all'Istruzione e dell’ingegnere palermitano, Leonardo Durante, docente imprenditivo di Junior Achievement Italia.

L’argomento che verrà affrontato nel corso dei lavori è “Nuove frontiere per le metodologie didattiche e tecnologiche”. L’evento si svolgerà a partire dalle 16.15, nella sede dell’Ordine degli Ingeneri, in via Gaglio.

Alle 17,30 è prevista la Tavola Rotonda con la formula “questions and answers”, a cui prenderanno parte altri importanti ospiti.