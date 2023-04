“Infiorosa 2023”, si parte dopo i rinvii: tre giorni di festa con Lello Analfino e Sasà Salvaggio

Cambia il programma degli eventi legati ad “Infiorosa”, la prima infiorata artistica a Favara, il festival dei fiori e del wedding.

Confermate le attività espositive ma gli spettacoli di Sasà Salvaggio e Lello Analfino, inizialmente programmati sabato 15 e domenica 16 aprile, “slittano di qualche giorno - fanno sapere gli organizzatori - in attesa delle ultime autorizzazioni mancanti e per il maltempo previsto nel fine settimana”. Venerdì 14 e sabato 15, in piazza Cavour, una ventina i “Maestri infioratori” di Noto saranno impegnati a realizzare dei tappeti floreali.

“Sarà uno spettacolo - dicono i promotori dell’iniziativa - vedere ‘spetalare’ i fiori di diversi colori per poi vedere nascere piano piano, grazie alla maestria dei maestri infioratori, delle immagini realizzate proprio con i fiori. I tappeti saranno visibili per alcuni giorni.

Tema portante dell’edizione 2023 di “Infiorosa” sarà la Sicilia con i suoi simboli, le sue musiche, le sue canzoni, i suoi odori e suoi sapori. L’iniziativa nasce dall’idea di Antonella Airò dell’associazione “Fiorosa eventi” che spiega: ”Il fiore sarà protagonista assoluto e lo vedremo in una veste diversa del consueto. Diventa un tappeto o addirittura un vestito.

‘Infiorosa’ è magia, favola e amore anche con defilè di alta moda di abiti da sposo e sposa, cerimonia uomo, donna e bimbi. La manifestazione si svolgerà in tre intense giornate. Ampio spazio anche a eventi paralleli con mostre artistiche, canto, ballo, degustazioni, animazione, teatro, artigianato. Il tutto in tre location: castello Chiaramonte, piazza Cavour e piazza Vespri (Madrice). Una ventina gli espositori che giungeranno da varie parti della Sicilia. Oltre che da Favara ci saranno attività provenienti ad esempio dalle vicine Agrigento, Naro, Raffadali, Ravanusa ma anche Caltanissetta e Catania. Per permettere a tutti (anche a chi viene da fuori città) di godersi pienamente la manifestazione abbiamo pensato al ‘Fabaria Food’ disponibile in modalità no-stop”.

Nel programma originario e poi modificato era previsto, sabato 15 aprile, lo spettacolo di Sasà Salvaggio. Domenica 16, invece, il concerto di Lello Analfino, intitolato “Acoustic dreams”. Si rimane in attesa di conoscere le nuove date in cui saranno "recuperati".

(Aggiornato alle ore 12:31 di venerdì 14 aprile)