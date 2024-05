Ad Aragona torna la tradizionale “Infiorata” del 2 giugno: opere d’arte per celebrare il Corpus Domini

Per il terzo anno consecutivo, domenica 2 giugno, verrà realizzata l’infiorata in alcune zone di Aragona interessate dalla processione del Corpus Domini. In modo particolare sulla gradinata della chiesa Madre e nella piazza antistante, in via Alberto Mario e traverse e in un tratto della via Garibaldi. Le immagini verranno realizzate con fiori, riso, grano, caffè, erbe aromatiche e fiori in carta fatti a mano. I disegni riproducono momenti della vita di Gesù con decorazioni.

Il lavoro preparatorio ha visto impegnati, per parecchi giorni, tantissimi volontari delle parrocchie dell’unità pastorale del centro storico di Aragona (famiglie di via Alberto Mario coordinate da Rosetta Morreale, associazione “Settimana Santa a”ragonese, comitato feste Madonna del Rosario) che con entusiasmo vogliono testimoniare anche i questo modo la loro fede e al contempo creare spazi di bellezza ad ragona.

Le infiorate si possono ammirare dalle prime ore del mattino di domenica 2 giugno fino a sera, dopo la conclusione della processione.