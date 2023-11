“Indagini archeologiche dell'Insula IV del Quartiere Ellenistico-Romano”: si presenta il libro

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 3 novembre alle 11, a Casa Sanfilippo in via Panoramica dei templi, è in programma la presentazione del volume "Indagini archeologiche dell'Insula IV del Quartiere Ellenistico-Romano" pubblicato dal Parco della Valle dei templi. Introdurrà i lavori il direttore del Parco Roberto Sciarratta.

Ne discuteranni Maria Serena Rizzo, archeologa del Parco; Angelo Castrorao Barba dell'Accademia polacca delle scienze di Wroclaw e Francesca Pompa di Edizioni One Group.

Il volume illustra le ricerche condotte nell'Insula IV del Quartiere Ellenistico-Romano di Agrigento, cospicua porzione di abitato antico rinvenuto negli anni Cinquanta del secolo scorso. L'isolato, mai indagato in precedenza, si estende ad est del cosiddetto Cardo IV, asse viario nord-sud dell'impianto urbanistico antico, su un sistema di terrazze con una vista straordinaria sulla collina dei templi e sul mare. Le campagne di scavo hanno portato alla luce due edifici termali, databili nel IV secolo d.C. e sconvolti, in seguito, dalla realizzazione di impianti artigianali e di spazi funerari, riferibili alle fasi successive di occupazione dell'area, frequentata fino al X secolo d.C.

La lunga storia dell'Insula IV emerge dal corposo catalogo dei reperti corredato da un ricco apparato iconografico, preziosa testimonianza della cultura materiale e della vita quotidiana. La scelta metodologica di indagini pluridisciplinari, integrate dalle moderne tecniche diagnostiche su argille, resti vegetali e ossei, consente di ricostruire un quadro storico-archeologico della città dalla fine dell'età imperiale all'alto Medio Evo.