Ha viaggiato in gommone da Palermo a Los Angeles: incontro con il “navigatore solitario” Sergio Davì

S’intitola “Il mare e le microplastiche - Le avventure del navigatore solitario” l’incontro con Sergio Davì in programma venerdì 1 settembre alle 20 all’hotel Dioscuri Bay Palace di Agrigento sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone, di fronte al porticciolo turistico. Sergio Davì, conosciuto appunto come "il navigatore solitario", tra le tante avventure di cui è stato protagonista ha, tra l'altro, effettuato un viaggio in gommone da Palermo a Los Angeles. E’ stato ospite della ”Domenica sportiva” mentre è spesso ospite sul TG3 Sicilia.

L’evento è promosso dal Rotary Club presieduto da Giuseppe La Mendola.