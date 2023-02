“Praga ieri e oggi”: incontro in biblioteca per conoscere la cultura della Repubblica Ceca

Giovedì 16 febbraio alle 17, alla biblioteca Franco La Rocca in piazza San Calogero, la Federazione dei diplomatici esteri in Italia e l’Inner Wheel Club Quarinis organizzano un incontro per celebrare la cultura della Repubblica Ceca intitolato “Praga ieri e oggi” con il professore Filadelfo Giuliano.

Si tratta di uno di 3 appuntamenti itineranti in Sicilia che toccherà anche la città dei templi. Il tema dell’incontro agrigentino è “Rabbia, delusione, speranze della giovane poesia ceca”. Patrocinio gratuito di FENCO e dell’associazione culturale “TeatrAnima” di Agrigento.

Ingresso gratuito.