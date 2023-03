Consorzio universitario, incontro con Viola Ardone, autrice del libro “Oliva Denaro”

Viola Ardone, autrice del libro “Oliva Denaro” sarà al Consorzio universitario Empedocle venerdì 10 marzo, a partire dalle 9,30, per una conversazione letteraria alla quale parteciperanno, tra gli altri, anche gli studenti del liceo classico Empedocle.

“Per loro - ha detto il dirigente scolastico Marika Helga Gatto - è un’occasione per vivere un alto momento civico volto a condannare ogni forma di violenza e sopruso che, ancora oggi, subiscono le donne in diverse parti del mondo e per confermare l’insostituibile ruolo della donna nella società e nella nostra comunità scolastica”.