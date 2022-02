Liceo classico Empedocle, gli studenti incontrano l’autrice Simona Lo Iacono

Sabato 19 febbraio alle 10,30, al liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento, appuntamento letterario con l'autrice Simona Lo Iacono. Gli studenti la incontreranno nell’ambito dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa del PTOF di istituto. Simona Lo Iacono, magistrato, finalista del Premio Strega 2022 viene ospitata dal liceo nell’ambito delle giornate dedicate culturali curate dalle referenti del "Progetto lettura", le professoresse Maria Rita Di Natale e Carmen Milano.

Le classi del secondo anno (quinto ginnasio) e quelle del terzo anno (primo liceo) si cimenteranno in una gara che ha come oggetto il romanzo "La tigre di Noto", di fronte a una giuria d’eccezione costituita dalla stessa Simona Lo Iacono e dal dirigente scolastico Marika Helga Gatto. In questo modo il liceo Empedocle, in continuità con quanto fatto negli anni precedenti, punta a far sentire gli alunni nuovamente protagonisti di un momento in presenza, per dare voce alla loro curiosita scaturita dalla lettura del romanzo.