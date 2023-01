“Nessuno escluso”: a Racalmuto gli incontri su agricoltura sociale e sana alimentazione

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Si parlerà di agricoltura sociale e percorsi di buone pratiche

il 17 gennaio a Racalmuto, dalle 9,30 in poi, nel plesso “Pietro D’Asaro” dell’istituto comprensivo “Leonardo Sciascia”. “Noi mangiamo, noi siamo” con il laboratorio “Siamo quello che mangiamo, conoscere gli ingredienti di una sana alimentazione”. Previsti gli interventi di Carmen Campo, dirigente dell’istituto; Maria Di Sano, referente di educazione alimentare; Laura La Vecchia, dietologa; Giuseppe Capraro, agronomo; Marco Terrana, dottore in scienze agrarie e di Vincenzo Castronovo, comandante CAN di Agrigento.

Il progetto è promosso dall’associazione Humus, presieduta da Lillo Alaimo Di Loro.

Le attività pomeridiano si svolgeranno dalle 16 alle 19 nella sede di via Sacerdote Romano del plesso “Padre Giuseppe Elia Lauricella” dove gli esperti incontreranno i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia con i quali discuteranno di dieta mediterranea e dell’alimentazione in età scolare nell’ambito del laboratorio di tavola “Siamo quello che mangiamo. Conoscere gli ingredienti di una sana alimentazione.