Via all'inaugurazione dello sportello "Ascolto famiglia": luogo dedicato a Marcella Sciascia

Si svolgerà mercoledì 25 novembre 2020 alle 16,30 presso i locali della cooperativa Rinascita di Porto Empedocle via Palermo.1, l’inaugurazione dello "Sportello ascolto Famiglia".

Lo sportello è finanziato con i fondi della democrazia Partecipata del Comune di Porto Empedocle sarà intitolato alla memoria dell’assistente sociale Marcella Sciascia prematuramente scomparsa. Avrà l'obiettivo di creare un modello di intervento integrato multidisciplinare rivolto alle famiglia ed ai soggetti che vivono un disagio sociale o qualsiasi forma di violenza.

All’inaugurazione saranno presenti una delegazione del consiglio comunale di Porto Empedocle e dell’amministrazione guidata dal sindaco Ida Carmina, i rappresentati delle forze dell’ordine e delle istituzioni a vario titolo.

“Lo sportello Ascolto Famiglia - dice il presidente della cooperativa Giuseppa La Marca - in un territorio fortemente problematico come quello empedoclino, vuole rappresentare un 'presidio sociale' a servizio di quanti manifestano disagio e problematiche dovute al degrado e alla disgregazione sociale".

"Abbiamo voluto proporre lo Sportello ascolto famiglia - dice Silvia Cirami, responsbile del progetto - all’amministrazione di Porto Empedocle nell’ambito del progetto di Democrazia Partecipata in collaborazione con il Cav Agrigento "Centro Antiviolenza e antistalking telefono Aiuto' di Agrigento, nella consapevolezza della crescente e preoccupante diffusione dell’uso della violenza e del disagio. Siamoconvinti che il contrasto a tutte le forme di degrado culturale e di violenza può essere efficace solo se affrontato in modo sinergico ed 'in rete' attraverso il coinvolgimento di tutti".