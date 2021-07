"Il tesoro di Hamud": quattro giornate alla scoperta delle bellezze di Burgio

Prezzo non disponibile

Quattro fine settimana alla scoperta del territorio di Burgio su iniziativa dell’associazione Prospera Civitas in collaborazione con MyAgrigento e con il collettivo di guide naturalistiche.

Ecco le date da ricordare: 8 e 22 agosto, 12 e 19 settembre.

Si tratta di un ciclo di eventi che è stato denominato “Il tesoro di Hamud”, ponendo l’accento sulla storia antica di Burgio e utilizzando il nome altisonante di uno dei suoi più eminenti personaggi storici come escamotage per raccontare le bellezze del luogo. Quattro saranno anche i luoghi eccezionalmente aperti ai visitatori dalle 18 a mezzanotte: Museo Muceb, castello, chiesa e convento dei Cappuccini, museo delle mummie e Palazzo Mandile. Dalla produzione delle maioliche alla fusione delle campane, da uno dei monumenti urbani più antichi (o forse il più antico) di Burgio al secondo giacimento di mummie in Sicilia (dopo quello di Palermo): ognuno di questi luoghi rappresenta la bellezza del piccolo borgo agrigentino e ne racconta la storia e la tradizione.

La visita sarà allietata dalla presenza di artigiani e artisti locali che, in diretta, metteranno in mostra il loro talento. Presenti anche i produttori del territorio che daranno la possibilità di gustare le loro eccellenze eno-gastronomiche.

È necessario prenotare telefonicamente il ticket di ingresso, che verrà poi acquistato direttamente a Burgio.

Ingresso gratuito per i residenti a Burgio e per i ragazzi fino a 12 anni, metà prezzo dai 13 ai 18 anni.

Ecco i numeri da chiamare per ulteriori informazioni e per le prenotazioni: 324 772 7478 Maria Concetta; 379 141 5093 Maria Grazia; 377 984 4204 Giuseppe; 351 234 0694 Carmelo.