"Il sistema Montante", a Montallegro presentazione del libro di Salvatore Petrotto

Indirizzo non disponibile

Sarà presentato il prossimo 17 ottobre, in piazza Giovanni Paolo II a Montallegro, il libro "Il sistema Montante", scritto dall'ex sindaco di Racalmuto Salvatore Petrotto.

Il libro ripercorre le vicende e le inchieste su Antonello Montante, ex numero uno di Confindustria Sicilia (condannato in primo grado a 14 anni per associazione finalizzata alla corruzione e acceso abusivo al sistema informatico) e su tutte le personalità pubbliche che ruotavano intorno all'imprenditore di Serradifalco.

L'evento è promosso dalla Pro Loco di Montallegro, che interverrà sull'ampliamento della quarta vasca della discarica di contrada Materano, gestita dalla Catanzaro Costruzioni.