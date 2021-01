"Il re che aveva paura del buio", lo spettacolo online: ecco il programma

“Il Re che aveva paura del buio” è uno spettacolo online appartenente all’iniziativa di teatro onlife ideato da Fondazione Aida, dedicato a tutti i bambini dai 4 anni in su e le proprie famiglie. Lo spettacolo è caratterizzato da scenari suggestivi e musiche create anche grazie alla straordinaria partecipazione dei bambini.



Si tratta di uno spettacolo che vuole insegnare ai bambini come affrontare e superare le proprie paure. In questa avventura i bambini avranno l’opportunità di interagire attivamente con gli attori, saranno infatti coinvolti nella magica ricerca di animali notturni,in una grotta buia. Imparando così che l’oscurità di una grotta può essere affrontata con un pizzico di coraggio ed una semplice luce che illumina il cammino. Lo spettacolo si terrà sulla piattaforma Zoom ed è programmato per il 24 gennaio 2021 alle 11.30, 16.00, 17.00 e 18.00.



Per maggiori informazioni: https://www.fondazioneaida.it/evento/il-re-che-aveva-paura-del-buio/