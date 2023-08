Teatro della Panoramica dei templi, Ugo Pagliai e Paola Gassman ne “Il ratto di Proserpina o l’inganno di Venere”

Il 15 settembre alle 21 al teatro della Panoramica dei templi (ex Case Pantalena di fronte Casa Sanfilippo e poco distante dal tempio di Giunone) andrà in scena “Il ratto di Proserpina o l’inganno di Venere”. Protagonisti Paola Gassman e Ugo Pagliai. Due rapsodi di epica memoria danno avvio a un canto che riporta sulla scena gli dèi protagonisti di una storia che ha come teatro d’azione i ridenti campi di Sicilia.

Plutone è giunto sulla terra per assicurarsi che i terremoti prodotti da Tifone, il gigante sepolto sotto l’isola, non abbiano aperto una voragine sul regno degli Inferi. Qui, per volere di Giove e grazie a un inganno ordito da Venere, incontra Proserpina. Se ne innamora all’istante e la porta via con sé. Cerere, ignara del destino della figlia, percorre tutto il mondo alla sua ricerca, condannando i campi a una morte progressiva. Quando le viene rivelata la verità, Cerere è sopraffatta dalla disperazione. Solo l’intervento mediatore di Giove riesce a lenire in parte il suo dolore. Proserpina, ora sposa di Plutone e regina degli Inferi, potrà trascorrere una parte dell’anno sulla terra, mentre l’altra vivrà nel Tartaro col marito. Quando abiterà tra i morti, sulla terra verranno l’autunno e l’inverno; quando si unirà nuovamente alla madre, riporterà agli uomini la primavera e l’estate.

Traendo ispirazione dal poemetto incompiuto di Claudiano, liberamente tradotto e riadattato, e unendo a esso influenze dalle Metamorfosi e dai Fasti di Ovidio, “Il ratto di Proserpina o l’inganno di Venere” ripercorre la nota vicenda del mito annodando parole antiche e inserti moderni originali. Al canto dei rapsodi si intrecciano così gli interventi in prima persona dei protagonisti, in un’alternanza continua di racconto e azione. Al potere evocativo della parola è affidato il compito di restituire immagini, sentimenti, suggestioni di una storia potente, che nel tentativo di spiegare l’alternanza delle stagioni, ci ricorda che dopo ogni inverno torna a splendere sempre la primavera. Un omaggio all’immaginario e alla saggezza del mondo antico, e un omaggio alla Sicilia, che ne è custode prediletta.

Biglietto 15 euro. Dai 13 ai 18 anni di età si paga 10 euro. Gratuito sotto i 12 anni.