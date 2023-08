“Il cammino dei diritti umani”: incontro su immigrazione e accoglienza al Belvedere di Lampedusa

Prezzo non disponibile

Giovedì 7 settembre il Belvedere di Lampedusa ospiterà, alle 18,30, un incontro istituzionale intitolato “Il cammino dei diritti umani: storie di vita quotidiana”.

Interverranno il prefetto di Agrigento Filippo Romano; il presidente della Regione Renato Schifani; il capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza Vittorio Pisani; il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone; il vice segretario generale della Croce Rossa Italiana e capo missione a Lampedusa Ignazio Schintu; il questore di Agrigento Emanuele Ricifari; il capo del Dipartimento per le libertà civili, prefetto Valerio Valenti; il responsabile italiano della OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) Lowrance Hart; il presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Fabrizio Petri; il vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza e presidente dell’OSCAD, prefetto Vittorio Rizzo e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Modereranno Francesco Capaldo e Claudia Ricifari.