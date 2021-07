L'identità di Lampedusa, Linosa e Lampione, tre giorni di proiezioni

Tre giorni di proiezioni per conoscere meglio l’identità di Lampedusa, Linosa e Lampione. L’associazione culturale Lampaethusa, dopo il successo delle serate di cinema gratuito all’aperto della scorsa estate, grazie alla collaborazione del comitato 3 Ottobre insieme all’istituto scolastico Ipsceoa “Gallo” di Agrigento, l’Istituto omnicomprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa e Linosa e l’associazione nazionale vittime civili di guerra, organizza in piazza Castello a Lampedusa tre serate - dal 23 al 25 luglio 2021 - in cui residenti e visitatori potranno approfondire l’identità poliedrica delle Isole Pelagie attraverso la visione di documentari girati proprio a Lampedusa, Linosa e Lampione.



Verranno trattati diversi temi, dalla natura alla società, passando per immigrazione, sport, storia e personaggi locali. Un’occasione unica per conoscere a fondo le caratteristiche di queste isole straordinarie: vedremo come si sta a Lampedusa in inverno, assaggeremo la magia incontaminata di Linosa grazie allo studio di una delle più grandi colonie di berta maggiore al mondo, indagheremo sui motivi che rendono Lampione un’oasi per gli squali grigi, scopriremo le molte sfaccettature di queste comunità considerate simbolo di accoglienza.

Gli autori selezionati hanno tutti un legame con le Isole Pelagie: Salvatore Billeci e Salvatore Tuccio sono cresciuti qui, il primo a Lampedusa e il secondo a Linosa; Willie Peyote, cantante affermato, arrivò a Lampedusa per girare un videoclip di una sua canzone e rimase così affascinato dalla realtà da volerle dedicare un documentario; il documentarista e regista Gabriele Gismondi, dopo aver dedicato diversi lavori a queste isole, adesso vive saltuariamente a Lampedusa; Jakob Brossmann si trasferì nella più grande delle Pelagie per integrarsi con la comunità prima di girare il suo documentario; Riccardo Cingillo ha partecipato a diverse ricerche subacquee in questi mari fino allo storico progetto dedicato alla comunità di squali grigi a Lampione.



Le tre serate si svolgeranno all’aperto, a partire dalle ore 22, in una delle location più suggestive di Lampedusa - piazza Castello - sul belvedere che domina la baia del porto.



Venerdì 23 luglio 2021, dalle ore 22:00 in Piazza Castello:

A sud di nessun nord - Stefano Carena, Guglielmo Bruno (alias Willie Peyote) e Francesco Costanzo (2016)

- Stefano Carena, Guglielmo Bruno (alias Willie Peyote) e Francesco Costanzo (2016) Lampedusa Turtle Group - Salvatore Tuccio (2017)

- Salvatore Tuccio (2017) Turriaki - Salvatore Tuccio (2013)

- Salvatore Tuccio (2013) Squali grigi a Lampione - Riccardo Cingillo (2020)

Sabato 24 luglio 2021, dalle ore 22:00 in Piazza Castello:

Luciano e il centro sociale - Gabriele Gismondi (2011)

- Gabriele Gismondi (2011) Mare Nostro - Emanuele Cervetti (2016)

- Emanuele Cervetti (2016) Lampedusa un’isola da scoprire - Salvatore Billeci e Marianna Maggiore (2009)

Domenica 25 luglio 2021, dalle ore 22:00 in Piazza Castello: