"I giusti peccatori": ad Aragona si presenta l'ultimo libro di Luigi Galluzzo

"I giusti peccatori" è il libro di Luigi Galluzzo che sarà presentato venerdì 10 settembre alle 19,30 ad Aragona, presso "Pro Music Studio" in via Costa.

A condurre l'incontro, che prevede anche un intervento di Don Angelo Chillura, sarà il giornalista Alan David Scifo.

Di cosa parla il libro:

Esiste una sottile linea di confine che separa i giusti dai peccatori? Attorno a questa domanda ruota l'indagine di Elena Martire, commissario di Polizia per caso e per necessità. Il ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia di Friddi Marina, località balneare di Sicari, è l'epicentro del mistero: la vittima è un tranquillo impiegato comunale, privo sia di nemici che di zone d'ombra. A investire Sicari di ulteriori scossoni di inquietudine è un secondo omicidio, cui segue il ritrovamento di alcuni ordigni all'interno delle scuole locali. Crimini inspiegabili nel quadro di un anonimo paesino sospeso tra terra e mare nonché deturpato dall'abusivismo edilizio. Per determinare il filo conduttore che lega l'intrigo, Elena Martire dovrà affacciarsi oltre una nube di scetticismo e ambiguità, tra vite segnate dal dolore, dalla sofferenza e dall'abbandono. Certezze e paure popolano, in contrapposizione, uno scenario oramai privo di punti di riferimento. Una doppia indagine che la costringe a prendere in esame anche se stessa, le proprie passioni e delusioni e, non ultimi, il senso della vita e i limiti intrinseci della giustizia umana.

