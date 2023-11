"I due Papi" al teatro Pirandello: un viaggio fra amicizia e crisi di coscienza con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo

"I due Papi" di Anthony McCarten. Andrà in scena sabato 18, alle 21, e domenica 19, alle 17,30, l'opera tratta dalle abili mani dell'autore premio Oscar per Bohemian Rhapsody, L'ora più buia e La teoria del tutto è diretta da Giancarlo Nicoletti e tradotta da Edoardo Erba. A interpretare i ruoli centrali, due giganti del panorama teatrale italiano: Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo. Per il teatro Pirandello sarà il secondo appuntamento della stagione.

L'opera ci porta indietro nel tempo di dieci anni, quando Benedetto XVI sorprese il mondo con le sue dimissioni, le prime dopo più di sette secoli di tradizione. Lo spettatore si trova a chiedersi cosa abbia spinto il Papa conservatore a cedere il posto a un ex buttafuori nelle balere e riformatore appassionato di calcio, l'empatico Papa Francesco. "I due Papi" ha debuttato con successo al Festival di Borgio Verezzi, guadagnandosi l'etichetta di "un lavoro strepitoso". Il testo incalzante e profondo di McCarten, originariamente un adattamento teatrale, è stato portato sul grande schermo e ha ricevuto nomine come miglior sceneggiatura agli Oscar, ai Golden Globe e ai Bafta.



L'imponente scenografia di Alessandro Chiti è stata premiata con il "Mulino Fenicio" per la Migliore Scenografia, ricreando con maestria i suggestivi luoghi, dai giardini di Castel Gandolfo alla terrazza di San Pietro fino alla iconica Cappella Sistina. "I due Papi" non è solo un'opera teatrale che tratta di questioni teologiche, ma un mix di documento storico, dramma e humor che ci conduce attraverso la nascita di un'amicizia unica tra due figure straordinarie. Al cuore della narrazione si pone una domanda senza tempo: in momenti di crisi, è meglio seguire le regole o ascoltare la propria coscienza?



