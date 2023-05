Dopo 4 anni torna “Historic Race”: weekend con auto e moto d’epoca all’autodromo Valle dei templi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il 13 e 14 maggio l’autodromo Valle dei templi di Agrigento, dopo lo stop imposto dalla pandemia, tornerà ad ospitare “Historic Race”, la manifestazione dedicata alle auto e alle moto d’epoca con una mostra-scambio che giunge quest’anno all’ottava edizione.

In vetrina anche mezzi da lavoro, prodotti editoriali di settore, ricambi, accessori e modellismo. Prevista anche una tappa del “Giro di Sicilia 2023”. Le auto e le moto in mostra faranno anche dei giri in pista e daranno vita a dei raduni tematici. L’autodromo si trova sulla strada statale 640 all’uscita del centro commerciale Le Vigne.

Infoline: 0922 949462 - 328 729 2008.