I sommelier tornano sul “banco d’assaggio” per il primo appuntamento del 2023: si presentano i vini siciliani

Appuntamento immancabile, promosso dalla sezione locale dell’Associazione italiana sommelier, per chi ama il vino di qualità.

Il primo incontro del 2023 sarà dedicato alla presentazione della “Guida ai vini di Sicilia” in programma sabato 21 gennaio alle 9,30 al Palacongressi di Agrigento.

Diversi corner per la degustazione dei vini prodotti dalle aziende recensite in guida, la premiazione dei produttori che hanno ottenuto il massimo punteggio in guida ed un confronto aperto tra personalità dell’Associazione italiana sommelier nazionali e regionali con la presenza dei rappresentati dei consorzi di tutela vini regionali.

Non mancheranno, ovviamente, le degustazioni guidate per conoscere e approfondire il patrimonio vinicolo siciliano.

Info e prenotazioni: 347 8201115 e 389 0327533.