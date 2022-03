“Arte per l’Ucraina”: i quadri degli alunni dell’Accademia di belle arti all’asta per sostenere i profughi

Prezzo non disponibile

Domenica 27 marzo a Porta di Ponte (ingresso di via Atenea) dalle 9 in poi, l’Accademia di belle arti di Agrigento organizza l’evento “Arte per l’Ucraina” su proposta degli studenti Clara Marullo, Valerio Vella e Paolo Tuzzè.

Si tratta di un’esposizione di dipinti su tela di allievi che saranno vendute a coloro che offriranno un contributo sotto forma di asta in aiuto alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. L’evento, coordinato da Beniamino Biondi con Alfredo Prado, si presenta come ennesima occasione di sostegno delle azioni necessarie per lo stato di emergenza.

L’iniziativa, che nella scorsa edizione aveva ottenuto un ampio riscontro di pubblico consentendo pure di mostrare i lavori degli artisti dell’Accademia, ha ricevuto il patrocinio gratuito del Comune di Agrigento.