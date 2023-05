"Green Valley", a Sciacca arriva Fedez: farà ballare piazza Scandaliato

Prezzo non disponibile

E' un primo nome di "peso" quello anticipato oggi per l'edizione 2023 del "Green Valley Pop Fest" di Sciacca. In piazza Scandaliato, i prossimi 22 e 23 luglio a fare ballare i saccensi - e non solo - sarà il cantante rap Fedez.

Un vero pezzo da novanta della musica pop italiana, con 85 dischi di platino, 7 album all’attivo e un vastissimo seguito social. Biglietti acquistabili a questo link.