"Green valley pop fest", sul palco anche Irama, Fred De Palma e Dj Shablo

Oltre agli artisti già annunciati come Fedez, Alfa, Anna, Damante, Disco Club Paradiso, Diss Gacha, Drefgold, Gaia, Rose Villain, Shiva, Villabanks, nuovi nomi arricchiscono la line-up del Green valley pop fest. La seconda edizione si terrà sabato 22 e domenica 23 luglio 2023 a Sciacca, in piazza Angelo Scandaliato.

Sul palco del festival, ci saranno anche Fred De Palma, Irama e Dj Shablo.

L’evento sarà presentato sabato 22 luglio da Daniele Battaglia e Francesco Facchinetti, mentre domenica 23 luglio i presentatori saranno Daniele Battaglia e Mariasole Pollio.

Green Valley pop fest è l’evento che promuove la cultura dell’ambiente e degli stili di vita sostenibili attraverso il linguaggio della musica. I migliori artisti in classifica con le hit più ascoltate dell’anno, si esibiranno sul palco per sensibilizzare il pubblico verso la tutela e la salvaguardia dell’ambiente e uno stile di vita green.

“Il festival si prefigge la realizzazione di due obiettivi principali: far crescere la consapevolezza sull’importanza di tutelare l’ambiente e focalizzare l’attenzione sul futuro del nostro pianeta attraverso delle attività concrete che saranno realizzate nel territorio. La musica è il miglior mezzo per stimolare la curiosità e l’interesse soprattutto dei giovani verso le riserve naturali, il mare e l’ambiente" – dichiara Antonio Di Marca, organizzatore del festival - .

“Quest’anno abbiamo raddoppiato proponendo il Green Valley Pop Fest su due giornate in cui si esibiranno artisti diversi ogni sera. Nei prossimi giorni annunceremo altri super ospiti che si uniranno a quelli già annunciati. In totale avremo più di 20 artisti sul palco.” – aggiunge Cosimo Rizzuto organizzatore del festival - .

Dopo il sostegno durante la prima edizione dell’anno scorso a tre importanti organizzazioni attive su tutto il territorio nazionale, quali Marevivo, WWF, e PlasticFree, con cui continueranno le azioni a tutela dell’ambiente, Green valley pop fest, quest'anno, ha aperto anche una nuova collaborazione con la Fondazione Alberitalia. L’acquisto di ogni biglietto contribuirà infatti a realizzare un progetto di messa a dimora di alberi grazie alla collaborazione instaurata con la Fondazione Alberitalia. La fondazione opererà attraverso interventi di ripristino degli ecosistemi forestali con l’obiettivo di favorire la biodiversità, prevenire e ridurre l'impatto dei disastri naturali e degli incendi, nonché promuovere la fornitura di servizi ecosistemici. Il potenziamento dello stato di conservazione delle foreste contribuirà inoltre ad aumentare le capacità di mitigazione e adattamento alla crisi climatica.

Green valley pop fest promuove e sostiene comportamenti concreti volti a valorizzare le risorse e migliorare il mondo in cui viviamo, agevolando l’utilizzo di mezzi in condivisione per raggiungere l’area dell’evento, come il car sharing, riducendo così il traffico, il numero di auto in circolazione e l'inquinamento da emissioni di CO2. A questo verrà accostato anche l’utilizzo dei pullman che partiranno da oltre 80 città siciliane. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale del festival: https://www. greenvalleypopfest.it/

Info e biglietti disponibili su:

https://www.ticketsms.it/it/ event/Abbonamenti-Green- Valley-Pop-Fest