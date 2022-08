Produzione di pomodoro e mega spaghettata a pranzo: ecco la “Granofino Experience”

Realizzare artigianalmente un condimento a base di pomodoro per utilizzarlo come ingrediente per una spaghettata collettiva: è questo lo spirito di “Granofino Experience”, l’evento in programma giovedì 11 agosto alle 13 presso “Granofino” al Villaggio Mosè in viale Leonardo Sciascia.

A tutti i partecipanti sarà dato in regalo un grembiule, la bottiglia di salsa di pomodoro personalizzata con il nome della persone che l’ha realizzata ed una cena a base di pizza.

Informazioni al 339 166 2681.