"Gol del cuore", in campo per beneficenza la nazionale attori e cantanti contro magistrati e carabinieri

Sabato 15 giugno Sciacca ospiterà per il "Gol del Cuore": allo stadio "Gurrera" sarà in campo la "Nazionale del cuore attori e cantanti" e le squadre composte da magistrati, carabinieri e vecchie glorie dello Sciacca calcio.

Le quattro squadre si sfidano in un giorno a cavallo tra il 24 maggio e il 19 luglio, anniversari rispettivamente della strage di Capaci e della strage di via D'Amelio.

Saranno in campo tra gli altri il nipote del magistrato Paolo Borsellino e il colonnello dei carabinieri Filippo Barreca, ma anche gli attori Massimo Lopez, Sergio Friscia e Roberto Lipari. La Nazionale attori e cantanti sfiderà la Squadra di Ufficiali dei Carabinieri della Legione Sicilia, la squadra di magistrati capitanata dal presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca e la squadra delle vecchie glorie dello Sciacca calcio.

Il ricavato della serata, organizzata con il patrocinio del Comune di Sciacca, sarà devoluto all'associazione "Avulss" di Sciacca per acquistare un pulmino destinato al trasporto di pazienti in difficoltà economiche, con l'obiettivo di contribuire ad aiutarli a raggiungere gli ospedali della Sicilia per le loro visite mediche