Giornata Internazionale del Libro. “Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io”

In occasione della Giornata Internazionale del Libro, il prossimo 23 aprile, a partire dalle 10, in diretta Facebook, l’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara organizzerà l'evento “Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io” .

"Si tratta di un confronto tra grandi scrittori del passato, come Dante e Rodari - dice una nota - e l’incontro con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby. In programma: in tutte le classi si ricorderanno i due importanti scrittori attraverso poesie, filastrocche, letture, racconti e video. Gli alunni e i docenti inoltre, parleranno dei propri libri del cuore e racconteranno cosa hanno suscitato in loro la lettura degli stessi. Parteciperanno gli alunni della classi interessate di ciascuno dei tre ordini di scuola, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado".

La seconda parte della manifestazione vedrà la presenza dell’Istituto Ambrosini di Favara e l’incontro con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby. Gli alunni, attraverso la lettura del libro “Un filo d’olio”, ripercorreranno un itinerario che coinvolge tutti e cinque i sensi, le ricette intramontabili spiegate nel libro, confrontandosi direttamente con l’autrice.