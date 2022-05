L’antico splendore dei Florio sulla “Costa del mito”: gara di auto d’epoca tra Scala dei turchi e Valle dei Templi

Tutto pronto per la 31esima edizione del “Giro di Sicilia” in auto d’epoca organizzato dal Veteran Car Club Panormus. Una carovana di vetture storiche dall’indiscutibile fascino che diventano protagoniste della rievocazione dell'antica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912: un perfetto connubio tra competizione motoristica e valorizzazione del territorio. Un’occasione per promuovere insieme cultura e turismo, uno storico avvenimento sportivo che esalta il fascino dei luoghi ed è vetrina internazionale per la Sicilia attraverso la cultura, la storia, i paesaggi, l'enogastronomia e la speciale ospitalità dei siciliani.

Giovedì 5 maggio le auto, dall’area di Selinunte, si dirigeranno verso Montallegro, la Scala dei turchi di Realmonte, Porto Empedocle ed infine Agrigento. Il giorno successivo, venerdì 6, partenza della nuova tappa direttamente dalla Valle dei templi per andare a Palma di Montechiaro e proseguire verso Gela.

Saranno 200 le vetture partecipanti, con tantissimi marchi di case automobilistiche che hanno fatto la storia.

Gli equipaggi provengono da ogni parte d'Italia e del mondo.

"Ringrazio il presidente Auccello e tutti i promotori dei Club siciliani federati Asi - afferma Fabrizio La Gaipa, amministratore del Distretto turistico Valle dei templi - che quest'anno hanno deciso di dedicare due tappe ad alcune delle località più suggestive della “Costa del mito”, le cui immagini promuoveranno la nostra destinazione in ogni parte del mondo. Per questa ragione abbiamo deciso di omaggiare gli equipaggi con dei gadget che ricorderanno questo itinerario fatto di autentiche scoperte, di piacevoli esperienze e di nuove sincere amicizie".