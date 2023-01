“Giorno della memoria”, in Prefettura medaglie d’onore agli agrigentini deportati nei lager

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Venerdi 27 gennaio, in occasione del "Giorno della memoria" per ricordare la Shoah, in Prefettura ad Agrigento si svolgerà la cerimonia di consegna di 2 medaglie d’onore alla memoria di 2 cittadini originari della provincia di Agrigento deportati ed internati nei lager nazisti.

Appuntamento alle 10,30 quando il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, consegnerà le medaglie d'onore conferite dal presidente della Repubblica su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il “Giorno della memoria” è stato stituito con la legge numero 211 del 20 luglio 2000 per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e che, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.