"Giornata contro la violenza sulle donne", l'evento a Licata: il programma

Il 25 novembre, in tutto il mondo si celebrerà la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne” istituita dall'Onu nel 1999. Per l'occasione, l'amministrazione comunale, ha indetto un'attività di sensibilizzazione sul tema, rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione primaria e Secondaria di primo e secondo grado della città.

"E' quanto mai necessario – dice l'assessore alla pubblica Istruzione e alle Pari opportunità Violetta Callea – sensibilizzare le nuove generazioni nel prevenire modelli comportamentali violenti nei confronti delle donne e, proprio in quest'ottica, ritenendo la scuola protagonista nell'evoluzione formativa dei giovani, invitiamo tutti i dirigenti scolastici ad approfondire la tematica in questione nei propri istituti".

L'emergenza legata al Covid-19, non cancella la volontà della città di Licata di essere in prima linea in occasione del 25 novembre, pertanto, l' Amministrazione comunale, non potendo dare vita ad altre iniziative, allo scopo di invogliare la comunità licatese a riflettere sul tema in questione, simbolicamente ha disposto di illuminare di rosso Castel S. Angelo, piazza Progresso e chiostro Sant'Angelo.

"Infine, - conclude l'assessore Callea - alle 18,30 di sabato 28 novembre, presso la chiesa del Carmine, sarà celebrata una Santa Messa organizzata dalla locale sezione del Cif - Centro Italiano Femminile - con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, che vi prenderà con una ristretta delegazione".