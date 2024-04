Giornate delle oasi Wwf, escursione nel “paradiso” di Torre Salsa: alla scoperta di animali e piante

Indirizzo non disponibile

Giornate delle oasi Wwf, escursione nel “paradiso” di Torre Salsa: è l’unico appuntamento in Sicilia

Tornano le Giornate delle oasi del Wwf che quest’anno si presentano con una veste ancora più ricca e rinnovata. Previsti complessivamente 5 weekend con circa 110 eventi ed aperture straordinarie per immergersi nella natura d’Italia: un vero e proprio “mese delle oasi”.

In Sicilia l’unico luogo scelto per un appuntamento così importante è la riserva naturale di Torre Salsa a Siculiana. Sabato 27 aprile, dalle 8 in poi, si andrà infatti alla scoperta di uno degli ambienti costieri più integri e affascinanti dell’isola attraverso un’escursione “ornitologica” dedicata essenzialmente agli uccelli di campagna, bioindicatori degli ecosistemi.