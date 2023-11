Giornate Gregoriane, al museo Griffo la nuova edizione dedicata al rapporto tra città antica e ambiente

Il 4 e 5 dicembre, nella sala Fazello del museo archeologico Pietro Griffo, si svolgeranno il “Giornate Gregoriane”. Si tratta del convegno scientifico annuale, che giunge alle 15esima edizione, del Parco archeologico Valle dei templi.

L’incontro, sarà dedicato quest’anno al tema del rapporto tra la città antica e l’ambiente naturale in cui essa nasce e si sviluppa, mettendo in atto le strategie necessarie per utilizzarne al meglio le risorse e modificandolo profondamente a sua volta. Facendo riferimento ai quattro elementi alla base della filosofia di Empedocle, il convegno si articolerà in altrettante sezioni tematiche: terra, acqua, fuoco, aria. L’incontro si propone di esplorare la complessa relazione tra gli antichi insediamenti urbani e gli ecosistemi naturali circostanti, favorendo il dialogo interdisciplinare tra i partecipanti attraverso la costituzione di una vivace piattaforma per lo scambio scientifico. Al convegno, come ogni anno, parteciperanno numerosi studiosi italiani e stranieri.