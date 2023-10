"Giornate Fai d’autunno", fra le speciali location visitabili anche il castello Chiaramonte di Naro

C'è anche il castello dei Chiaramonte di Naro fra gli straordinari luoghi che sabato e domenica, per la dodicesima edizione de le "Giornate Fai d’autunno", potranno essere visitati.

Il Fondo per l’ambiente italiano dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese questo appuntamento. Durante il fine settimana saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it).

Fra i 700 luoghi in Italia che saranno come delle “classi” a cielo aperto, visto che gli studenti indosseranno i panni di apprendisti ciceroni, anche il castello dei Chiaramonte di Naro che si trova a circa 600 metri sul livello del mare. Fra il centro abitato e il canale di Sicilia si estende un'ampia vallata denominata Val Paradiso, oltre la quale si ergono i colli. Anche se alcuni storici ne attribuiscono l'originaria costruzione ai giganti lotofagi, primi abitanti della Sicilia, e altri ne fanno risalire l'origine al tempo dei sicani, il castello fu costruito nel XII secolo e rimaneggiato in epoca chiaramontana XIV secolo. Fu dimora del re Federico III d'Aragona che qui emanò i 21 capitoli del regno, riguardanti il buon governo delle terre e città del Regno di Trinacria. Nel 1330 lo stesso regnante fece costruire l'ampia torre quadrata sul lato occidentale, su cui è scolpito lo stemma della famiglia Aragona. All'interno della cinta muraria si incontra un vasto cortile con un pozzo, su cui affacciano gli alloggi della guarnigione, la cappella e le scuderie. Tramite una scala rampante si accede al salone della torre quadrata, detta Sala del principe o dei baroni, che conserva alcuni frammenti di un affresco del pittore Cecco da Naro. Il castello ospita attualmente al suo interno la mostra permanente Vento di donne, raccolta di abiti (per lo più femminili) e accessori di fine Ottocento e inizio Novecento, che si potrà visitare in quest’occasione.