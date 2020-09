"Giornate europee del patrimonio", la Valle dei Templi protagonista: il programma

Il prossimo weekend al Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi un programma di iniziative per le "Giornate Europee del patrimonio 2020 dedicate al tema “Imparare per la vita”, lo slogan scelto dal Mibact, prendendo spunto da quello proposto dal consiglio d’Europa “Heritage and Education – Learning for Life”, per richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società.

E in questa prospettiva i luoghi della cultura sono chiamati a giocare un ruolo di primo piano, essendo il patrimonio storico-artistico veicolo di conoscenza del passato, di riflessione sull’attualità, di ispirazione per il futuro. Ricco il palinsesto del week end tra presentazioni di libri, visite guidate e caccia al tesoro per bambini.

Il programma

Sabato 26 settembre al museo archeologico regionale Pietro Griffo dalle 10.30 alle 13 (replica domenica 27 settembre allo stesso orario) si svolgerà il “Marag Lab”, laboratorio di restauro a vista.

I visitatori del museo “Pietro Griffo” avranno l'opportunità di vedere all’opera Marilanda Rizzo Pinna, restauratrice del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, e di assistere dal vivo alla delicata, complessa ed affascinante disciplina che è il restauro, osservare da vicino gli interventi di manutenzione dei reperti che poi verranno esposti nelle vetrine museali, poter fare delle domande e soddisfare le curiosità sulle modalità degli interventi che saranno approntati. Questo aiuterà ad avvicinarsi con maggiore consapevolezza al paziente ed affascinante lavoro degli addetti, non solo degli specialisti del restauro, ma di tutte le professionalità tecniche e scientifiche che ruotano intorno al “mondo” dei beni culturali.

Il laboratorio di restauro a vista si terrà nella suggestiva cornice della sala III, riservata alle collezioni vascolari, senza costo aggiuntivo sul biglietto di ingresso. L’iniziativa sarà riproposta il prossimo 4 ottobre, prima domenica del mese e giornata ad ingresso gratuito.

Alle 18.30 è prevista invece la presentazione del libro “Le persone e le cose” di Aldo R. D. Accardi, professore associato in “Architettura degli Interni e Allestimento”, Università San Raffaele Roma. Dopo il saluto di Roberto Sciarratta, Direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, interverrà oltre all’autore Renata Prescia, professore associato di “Restauro” presso l’università di Palermo, dipartimento di architettura – Unipa.

Per gli appassionati di Yoga, alle 18 "Mind your museum", alla Valle dei Templi – Tempio di Giunone un percorso che avrà inizio con l'apprendimento delle pratiche hathayoga che affrontano l’aspetto fisico e corporale con le asana, posizioni ideali per il benessere fisico ed il raggiungimento dell'equilibrio interiore e postulare della muscolatura corporale (massimo 15 partecipanti).

Domenica 27 settembre mentre la mattina è previsto un nuovo appuntamento con il Marag Lab al Museo Griffo , dalle 16 alle 17,30 si svolgerà una speciale caccia al tesoro, pensata per i bambini “Ma lo sai che gli antichi…”.

Alle 18.30 sempre al Museo Griffo tocca alla presentazione del libro “Paesaggio, arte e natura nella Valle dei Templi di Agrigento” di Eduardo Cicala (fotografo e musicista) e Maria Ala (dottoressa in Scienze forestali, specializzata in parchi e giardini)”. Saluti di Giuseppe Avenia, responsabile Uo4 del Museo Griffo e Roberto Sciarratta.

Nella giornata di domenica appuntamento con le consuete visite guidate alla Valle dei Templi, alle 16.30 e alle 17,30 “Natura e archeologia: visita al tempio di Asclepio.