”C’è ancora domani”: al castello Chiaramontano l’appendice alla giornata contro la violenza sulle donne

Si terrà lunedì 27 novembre a partire dalle 10, al castello Chiaramontano di Favara, l’iniziativa “C’è ancora domani”, voluta dall’amministrazione comunale e dalle scuole cittadine, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che cade il 25 novembre. Quella di lunedì sarà dunque un’appendice.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Palumbo e del presidente del Consiglio Miriam Mignemi, si registreranno gli interventi dell’Ordine degli psicologi per la Regione siciliana, del comandante della Tenenza di Favara Leonardo Mirto e del Centro antiviolenza e antistalking di Agrigento. A fornire un contributo di riflessione saranno gli istituti “Andrea Cammilleri”, “Martin Luther King”; “Brancati"; “Falcone e Borsellino”; “Guarino”; “Ambrosini” e “Fermi”.

L’iniziativa sarà arricchita da una esposizione di quadri della pittrice Giusy D'Anna. “Sarà un momento di confronto, crescita e riflessione - spiega l'assessore alla solidarietà sociale Antonella Morreale - a cui, e sono molto felice di questo, le scuole cittadine contribuiranno in modo diretto e positivo. Quello della violenza sulle donne non è un tema solo femminile ma è un’urgenza che tutti devono sentire come propria. Ed è solo partendo dalle giovani generazioni che si può davvero costruire una società più giusta, equa e priva di violenza”.