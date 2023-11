“Un minuto di rumore”: a Sciacca la giornata contro la violenza sulle donne

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

S’intitola “Un minuto di rumore” la manifestazione in programma a Sciacca il 25 novembre dalle 19,30 in occasione della “Giornata contro la violenza sulle donne. Evento promosso dal Comune di Sciacca con lo sportello antiviolenza "CO.TU.LE.VI" in collaborazione con il gruppo uncinettiste "Carizzi d'amuri".

Previsto un flashmob dell’associazione “La Danza” intitolato “I nostri passi contro la violenza sulle donne”. Appuntamento in piazza Don Minzoni davanti alla basilica di Maria Santissima del Soccorso.

Il sindaco Fabio Termine ha invitato tutta la cittadinanza ad esprimere una condanna forte alla violenza di genere, che conduce a tragedie come il femminicidio di Giulia Cecchettin che ha sconvolto l’intera nazione. In segno di adesione allo spirito dell’iniziativa e di solidarietà e vicinanza a tutte le vittime e ai familiari delle vittime, i partecipanti sono invitati a indossare un nastrino rosso e ad apporre un segno di rossetto rosso sul volto.