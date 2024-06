“Il patrimonio culturale architettonico”: giornata di studi a Santo Spirito

Giovedì 13 giugno, dalle 9 alle 13 nell’aula capitolare dell’ex monastero di Santo Spirito di Agrigento, è in programma la giornata di studi intitolata “Il patrimonio culturale architettonico: risorsa strategica del territorio - Il complesso Chiaramontano di Santo Spirito ad Agrigento: studi e proposte”.

Evento organizzato per presentare gli esiti didattici degli studenti del laboratorio di restauro architettonico nel corso di studi di architettura e progetto nel costruito del dipartimento di architettura dell’Università di Palermo incardinato presso il Polo territoriale universitario di Agrigento presieduto Gianfranco Tuzzolino. Il complesso di Santo Spirito è un monumento di eccezionale valore storico-architettonico, un’opera protagonista nel più vasto ambito dell’architettura medievale, cosiddetta “chiaramontana”, perché ispirata e voluta dalla potente famiglia Chiaramonte e di cui rimangono molte testimonianze in tutta la Sicilia e, soprattutto, nella provincia di Agrigento.

La giornata, moderata dalla professoressa Valeria Scavone, coordinatrice del corso di studi, sarà l’occasione per riflettere sulle precipue qualità architettoniche e stilistiche del complesso, sul suo stato di conservazione, ma anche sulle sue potenzialità di fruizione e valorizzazione che potrebbero contribuire a proporsi quale volano importante per il recupero della parte di centro storico in cui insiste ed in cui già si stanno per concludere i restauri dell’ex-ospedale di San Giovanni di Dio sulla via Atenea, sempre a cura dell’Università di Palermo e i cui lavori saranno presentati dall’ ingegnere Antonio Sorce dell’ufficio tecnico dell’Università di Palermo.

Interverranno, oltre la Soprintendenza che descriverà gli interventi di restauro passati e in cantiere, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e l’assessore alla cultura del Comune di Agrigento Costantino Ciulla; il prefetto di Agrigento Filippo Romano e Giuseppe Montana per il ministero dell’Interno; don Giuseppe Pontillo dell’Arcidiocesi di Agrigento; Giuseppe Parello, direttore del museo archeologico Salinas di Palermo e l’architetto Rino La Mendola per l’Ordine degli architetti di Agrigento.

Esporranno i lavori gli studenti del corso di studi sotto la guida della titolare del laboratorio, Renata Prescia, con Fabio Zarbo ed Alessia Cilona per presentare la tesi di laurea di Loredana Lentini sull’ex tracomatosario di Agrigento, edificato in quello che era l’orto del monastero e oggi abbandonato.

L’Università di Palermo testimonia ancora una volta con questa iniziativa l’impegno per il territorio nel quale lavora e offre ai giovani allievi un’occasione per sentirsi partecipi della comunità in cui vivono, studiano e in cui, si auspicano, possano lavorare grazie alle competenze acquisite.

Gli allievi coinvolti nel progetto sono Flavia Crapanzano, Antonio Farruggia, Giovanni Manganello, Sophia Mazza, Paola Pupella, Alba Ettari, Giuseppe Fiorentino, Salvo Indelicato, Giulia Iacona, Federica Marchese Ragona, Maria Mazza, Ilenia Moscatello.