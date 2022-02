Giornata mondiale della lingua madre, incontro in streaming promosso dalla società “Dante Alighieri”

Prezzo non disponibile

Lunedì 21 febbraio alle 17, in occasione della “Giornata Mondiale della Lingua Madre” la società “Dante Alighieri” ha organizzato un incontro a tema in video conferenza sulla piattaforma “Google meet”.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, del presidente del Consorzio universitario di Agrigento Nenè Mangiacavallo, del presidente del Comitato di Agrigento Enza Ierna, del presidente del Comitato di Taranto Josè Minervini e di Giulio Clamer, ex presidente del Comitato di Bolzano e consigliere nazionale, interverrà lo scrittore e regista Enzo Alessi su “La lingua italiana”.