Giornata mondiale dell'infanzia, Coopculture organizza una visita-gioco al museo archeologico

Coopculture pensa ai più piccoli in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia, una data che ricorda la sottoscrizione della ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: il trattato internazionale in cui sono stati fissati i principi universali a tutela dei bambini e dei ragazzi di tutto il mondo.

Per questo motivo, con il Parco archeologico della Valle dei Templi si è pensato di organizzare, domenica 21 novembre, una visita-gioco al museo archeologico Pietro Griffo con una caccia al tesoro tra le vetrine che espongono preziosissimi reperti. “Crescere insieme significa crescere liberi” è il tema di quest’anno ed evidenzia il ruolo chiave degli adulti che accompagnano nella crescita le nuove generazioni e per questo motivo è stato pensato a questo laboratorio.

I partecipanti verranno simbolicamente suddivisi in due schieramenti, “granchi” ed “aquile” come i simboli riportati sulle monete akragantine, che si sfideranno pacificamente fino alla prova finale. Al termine, per tutti quanti, una “gustosa” ricompensa.

Appuntamento alle 16 presso l’aula didattica del museo.

Possono partecipare bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni con un ticket di 5 euro.