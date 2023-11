Giornata mondiale della disabilità, incontro con Iron Nadia

Il 4 dicembre alle 9, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’istituto comprensivo Gaetano Guarino di Favara, in via Capitano Emanuele Basile, ospiterà un incontro sul tema “Nulla per noi senza di noi”. Si svolgerà nell’aula polifunzionale “Giuseppe Valenti” per affrontare il tema dei diritti delle persone con disabilità con riferimento alla convenzione dell’Onu e con un focus specifico sul progetto di vita attraverso il confronto e l’ascolto di tutti gli studenti.

Previsti workshop, l’illustrazione delle pratiche inclusive, il confronto con le associazioni e il territorio e gli interventi artistici degli alunni. Ospite speciale Nadia Lauricella, nota sui social come “Iron Nadia”, con la sua straordinaria testimonianza di vita.

“Ancora una volta - dice il dirigente scolastico Gabriella Bruccoleri - la scuola si mobilita a favore di una inclusione piena e autentica, a favore di tutti, in una prospettiva ecologica e sociale ampia, per aprire nuovi orizzonti sull’ecosistema delle varie comunità che si costruiscono a scuola e fuori in una relazione continua con il mondo esterno e le realtà territoriali”.