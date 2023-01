Giornata mondiale dell’abbraccio: il gesto più rappresentativo dell’affetto umano si celebra a Favara

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il 21 gennaio dalle 10 in poi, in occasione della Giornata mondiale dellaAbbraccio, uno dei gesti più rappresentativi del calore e dell'affetto umano che assume un significato ancor più importante dopo gli anni di pandemia che abbiamo vissuto, la città di Favara dedica un appuntamento a questa ricorrenza.

Ci sarà infatti la seconda edizione della “Biblioteca vivente” di Farm Cultural Park.

A grande richiesta di chi ha perso la “Living library” di Mazzarino del 7 gennaio, viene proposta una nuova occasione d’incontro.

Farm Cultural Park, in collaborazione con il Comune di Mazzarino, “spaB - Società per azioni buone” e “Prime Minister” organizzano infatti la seconda edizione della “Farm Living Library” che avrà come tema il desiderio di abbracciare se stessi, gli altri, la natura e ovviamente la vita.

I ricercatori dell'Università di Amsterdam hanno infatti sottolineato come la cosiddetta "Hug Therapy", la terapia dell'abbraccio, sia una delle armi più importanti contro ansia e stress, contribuendo a migliorare il nostro stato di salute mentale. Secondo un altro studio condotto alla School of Medicine dell'Università della California, l'abbraccio provoca uno stimolo emotivo che contribuisce alla produzione di ossitocina, ormone fondamentale per il benessere psico-fisico e sessuale.