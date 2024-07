Teatro dell’Efebo, ecco la “Giornata del medico e dell’odontoiatra”: premi, giuramenti e spettacolo

Il teatro dell’Efebo al giardino botanico, sabato 20 luglio alle 19, ospiterà la “Giornata del medico e dell’odontoiatra” durante la quale si svolgeranno la cerimonia di premiazione dei medici con 50 anni di laurea e il giuramento di Ippocrate dei neo iscritti all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento.

“Oggi come non mai – afferma Santo Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento – c’è bisogno di medici che si spendono con competenza e passione al servizio del sistema sanitario nazionale ed è per questo che, con il giuramento di Ippocrate, daremo il benvenuto ai giovani che entrano a pieno titolo nella professione più bella del mondo, così come ringrazieremo i medici meno giovani che coronano una lunga carriera al servizio di chi ha avuto bisogno di salute. Idealmente un passaggio di testimone tra generazioni con un obiettivo comune: salvaguardare la salute delle persone”.

L’evento, per l’amichevole regia di Franco Capitano, sarà condotto da Simona Carisi e Salvatore Nocera Bracco mentre la tavola rotonda sarà moderata dalla giornalista Daniela Spalanca.

Previsti interventi artistici a cura di Federica Maria Rotulo, Paolo Macedonio, Tom Sinatra (nella foto) e del trio Scirocco.