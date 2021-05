"Giornata della Legalità – Insieme per non dimenticare" a Fontanelle

Si terrà domani, a partire dalle ore 17, a Fontanelle, la "Giornata della Legalità – Insieme per non dimenticare.

“E' tempo di andare avanti, non più confidando sull'impegno straordinario di pochi ma con l'impegno ordinario di tutti”, diceva Giovanni Falcone.

Era il 18 maggio 1993 (giorno del suo compleanno) quando – nell’aiuola circolare di via Pancamo, prospiciente la parrocchia S. Nicola a Fontanelle – fu piantato un albero in ricordo di Giovanni Falcone, ad un anno dal suo assassinio (23 maggio 1992). L’occasione fu il convegno “Ricordare per continuare con impegno”, organizzato dal “Centro donna Antigone”, presieduto da Ester Vedova, al quale fu invitata a partecipare anche Maria Falcone, sorella del giudice.

Ecco il programma.

Ore 17.00 Appuntamento aiuola circolare vicino la parrocchia Commemorazione dell’albero “Falcone” piantato il 18 maggio del 1993.

Ore 18.00 “Chiacchierata al tramonto” piazzetta Livatino capo di Gabinetto: Elisa Vaccaro

• 18.05 Introduzione musicale: Francesco e Martina Pensa

• 18.10 Intervento: Salvatore Rancatore + ragazzi

• 18.25 Testimonianza + domande: Giuseppe Ciminnisi Coordinatore Nazionale familiari di vittime innocenti di mafia

• 18.45 Intervento musicale: Francesco e Martina ESSERE UMANI • 18.50 Testimonianza + domande: Giovanni Lo Iacono (Coop. Rosario Livatino)

• 19.10 Intervento musicale: Francesco e Martina L’isola che non c’è

• 19.20 Saluti Finali

