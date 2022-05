Giornata internazionale dei musei: nuovi laboratori per tutte le età al “Pietro Griffo”

Prezzo non disponibile

Mercoledì 18 maggio ritorna la Giornata internazionale dei musei, istituita da ICOM nel 1977, per sviluppare consapevolezza del ruolo delle istituzioni museali nello sviluppo della società. Siti e fondazioni in tutto il mondo aderiscono al programma contribuendo con attività, laboratori e incontri. Anche il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi ha voluto dare il proprio contributo organizzando alcune attività al museo archeologico regionale Pietro Griffo.

Il tema scelto dall'ICOM quest'anno è “Il potere dei musei”. Il Parco, da sempre attivo nello sviluppo di attività di educazione permanente, vede questo potere nella possibilità fattiva di incidere sulla crescita culturale della società, alimentando lo spirito di comunità del territorio. Due le iniziative previste: il 18 maggio, al “Griffo”, è in programma di mattina un laboratorio di restauro a vista nella sala delle ceramiche, indirizzato a visitatori che volessero approfondire tecniche e modalità di recupero dei reperti. Nel pomeriggio, invece, sarà organizzato un laboratorio pensato sì per i bambini, ma che coinvolge anche le famiglie. Ingresso gratuito per i bimbi e due accompagnatori.

Per partecipare occorre iscriversi nella giornata di martedì 17 maggio inviando una mail all’indirizzo parcodeitempli.uo4@regione.sicilia.it.