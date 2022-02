Giornata internazionale della guida turistica: alla scoperta del sarcofago di Ippolito e Fedra

Il 21 febbraio ricorre la Giornata internazionale della guida turistica, istituita a partire dal 1990 dalla WFTGA (World Federation of Tourist Guide Associations) e promossa in Italia da ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche). Da 32 anni l'iniziativa ha come obiettivo principale quello di valorizzare la professionalità delle guide turistiche, quotidianamente impegnate a presentare a visitatori di tutto il mondo il ricco patrimonio del territorio italiano.

Le guide dell’ associazione agrigentina celebreranno l’evento offrendo la visita guidata gratuita di uno dei gioielli più preziosi della Sicilia di epoca romana imperiale: il sarcofago di Ippolito e Fedra custodito nella cattedrale di San Gerlando. L'appuntamento è sabato 19 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.

Un sito molto particolare, citato dai viaggiatori del Grand Tour tra cui Wolfang Goethe. I partecipanti saranno divisi in gruppetti di massimo 10 persone e la visita durerà 30 minuti circa. Le visite guidate si svolgeranno in lingua inglese, francese, spagnolo, portoghese.

Non serve la prenotazione e si seguirà l’ordine di arrivo. Necessario il Green pass rafforzato o certificazione di esenzione con obbligo di mascherina FFP2.

Ingresso 4 euro. Gratis per minorenni e residenti ad Agrigento e provincia.



Ulteriori informazioni al 345 8815992.