“Protezione civile: la gestione delle emergenze”, ecco la giornata di formazione per migranti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Si terrà sabato 15 ottobre alle 10,30, nei locali del Consorzio turistico Valle dei templi di Agrigento al Viale della Vittoria, una giornata di formazione per migranti sui temi della Protezione Civile. “L’iniziativa - afferma la Presidente Margherita Trupiano - si inquadra nell’ambito della settimana di sensibilizzazione sul tema, in corso dal 10 al 16 dicembre e del protocollo di intesa che ha siglato la nostra presidente nazionale Giovanna Guercio. Il Soroptimist ha pensato di erogare questa giornata formativa a migranti, ritenendo che certamente necessitino di maggiori cognizioni sull’argomento e che vogliamo siano in grado di comprendere i concetti basilari dell’attività di Protezione civile.

Proprio per questo Donato Notonica, dell’associazione Acuarinto che si occupa di accoglienza, integrazione e tutela dei migranti, raccogliendo il nostro invito, sarà presente alla giornata con un gruppo di ospiti che potranno assistere ad una relazione tenuta dal geologo Marzio Tuttolomondo, responsabile del servizio di Protezione civile del Libero consorzio comunale di Agrigento”.

Previsti il saluto del presidente del Consorzio turistico Valle dei templi Fabrizio La Gaipa e la testimonianza della socia Gabriella Battaglia.

“Un modo, per noi del Soroptimist – conclude la presidente Trupiano - di tradurre il nostro impegno in attività di solidarietà mirata naturalmente alle donne e non solo, e con attenzione alle fasce più deboli della nostra società“.