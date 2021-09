La "Giornata diocesana per la custodia del Creato", organizzata una passeggiata alla foce del fiume Platani

L'appuntamento è sabato 2 ottobre. Il Centro per la Missione, in collaborazione con l'Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro dell'Arcidiocesi di Agrigento, in occasione della "Giornata per la custodia del Creato", ha voluto organizzare una passeggiata alla foce del fiume Platani in territorio di Ribera.

I partecipanti sono attesi alle 15,30 davanti al cancello di accesso alla riserva.

Il percorso comprende tutto il viale fino ad arrivare alla zona in cui il Platani sfocia in mare. Durante la passeggiata ci sarà spazio per le riflessioni sul tema della giornata “Camminare in una vita nuova”, intercalati da brani musicali eseguiti dal coro di Ribera diretto da Carmen Zito.

Ad accompagnare i partecipanti saranno Domenico Bruno, presidente della delegazione CO.N.Al.Pa. Sez. di Agrigento e Rosario Marchese Ragona, presidente provinciale Confagricoltura.

"La giornata del Creato - dicono gli organizzatori - è un’occasione che ci aiuta a capire che la nostra preoccupazione è di avviare processi e non di occupare spazi o di fermarci a rimpiangere un passato pieno di contraddizioni e di ingiustizie. Dovremmo impegnarci ad accompagnare e incoraggiare i cambiamenti necessari, a partire dal nostro sguardo contemplativo sulla creazione fino alle nostre scelte quotidiane di vita. Forse tante nostre infelicità derivano da questo mancato accordo con la natura, come se noi non fossimo partecipi di essa".