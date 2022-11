Giornata contro la violenza sulle donne, musica e poesia con i Lions al museo Griffo

Prezzo non disponibile

La sala Zeus del museo archeologico Pietro Griffo, il 23 novembre alle 17,30, ospiterà un evento promosso dal Lions Club Agrigento Host in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il club, presieduto da Emanuele Farruggia, ha organizzato un evento informativo allo scopo di sensibilizzare la comunità su uno dei problemi attuali di maggiore allarme sociale, dal titolo “Donne di tutte le terre”.

L’evento, coordinato dal referente Lions Club Agrigento Host sulla violenza di genere Mariella Di Grigoli, vedrà la partecipazione di Rosa Maria Miragliam direttrice dell’ufficio locale di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia; di Gesuela Pullara, dirigente aggiunto di polizia penitenziaria; di Silvana Manna, assistente sociale e responsabile della “Casa rifugio per donne vittime di violenza” e di Dalila Gallo, psicologa clinica e presidente della “Casa rifugio per donne vittime di violenza”: insieme condivideranno le loro esperienze mettendo in evidenza la gravità e l’attualità del tema, nonché le misure atte a contrastare il problema.

L’incontro sarà arricchito da momenti musicali e performance dal vivo di artisti che, con la regia di Alfonso Gueli, interpreteranno monologhi, brani di prosa e poesie sul tema delle donne. Ad esibirsi saranno Adriano Barba, Barbara Cappucci, Rosanna Florio, Lina Roberta Gueli, Teresa Parisi, Egla Tornambé ed Edoardo Savatteri al pianoforte.